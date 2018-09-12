На Харківщині 22 учасникам силового захоплення елеватора повідомили про підозру

Правоохоронці вирішують питання про обрання їм запобіжних заходів.

У Харківській області прокуратура повідомила про підозру 22 учасникам силового захоплення елеватора у Зміївському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, сьогодні, 12 вересня, Зміївський відділ Чугуївської місцевої прокуратури затвердив підозри 22 учасникам конфлікту у селищі Занки за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

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За відомостями прокуратури, 22 учасника сутичок затримані, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в селищі Занки Зміївського району Харківської області під час бійки між місцевими жителями та групою невстановлених осіб, які намагалися захопити елеватор, постраждали кілька людей, у тому числі поліцейський.

Правоохоронці почали проводити слідство одразу за кількома статтями: ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.2 ст.206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Перший заступник глави Нацполіції – начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що правоохоронці затримали 22 особи, які брали участь у рейдерському захопленні елеватора.