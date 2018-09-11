На Харківщині між місцевими жителями та невідомими у балаклавах відбулася бійка зі стріляниною, постраждав поліцейський (фото)

За даними поліції, група невідомих у балаклавах намагалася проникнути на територію місцевого елеватора. Їм завадили місцеві жителі. Під час бійки була застосована травматична зброя та газовий балончик.

У Харківській області під час бійки між місцевими жителями та групою невстановлених осіб постраждали четверо людей, у тому числі поліцейський.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про подію в селищі Занки Зміївського району надійшла до оператора служби «102» сьогодні о 13:25.

Попередньо встановлено, що група невідомих у балаклавах намагалася проникнути на територію місцевого елеватора, де зіткнулася із жителями райцентру.

Під час бійки, в якій взяли участь кілька десятків людей, була застосована травматична зброя та газовий балончик. В результаті постраждали четверо осіб – троє чоловіків та працівник районної поліції.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, усі обставини встановлюються.

Водночас, користувачі соціальних мереж повідомляють, що бійка сталася між рейдерами, які намагаються захопити місцеве сільгосппідприємство, і місцевими жителями.

Якповідомляв УНІАН, у Дніпрі чоловік у маршрутці розбив ніс поліцейському.