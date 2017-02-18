У Харкові відбулася перестрілка за участі бійців батальйону "Донбас" і активістами "Східного корпусу" – ЗМІ

00:17, 18 лютого 2017
Інциденти
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У Харкові на території житлового масиву Олексіївка бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу".

В перестрілці отримала поранення одна людина / twitter.com/Hromadske_kh

Про це повідомило Громадське Харків з посиланням на лідера громадянського корпусу Азов Олега Ширяєва.

"За словами Олега Ширяєва, стріляли бійці батальйону Донбас у активістів Східного корпусу, причина стрільби - конфлікт з приводу блокади", - йдеться в повідомленні видання в Twitter.

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Як повідомляється, в перестрілці отримала поранення одна людина, яка зараз перебуває в лікарні у важкому стані.

"Після стрілянини бійці батальйону Донбас сховалися в дитячому садку неподалік. Через деякий час вони, кинувши зброю, здалися поліції", - повідомляє джерело. 

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Теги: #перестрілка