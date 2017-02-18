У Харкові відбулася перестрілка за участі бійців батальйону "Донбас" і активістами "Східного корпусу" – ЗМІ

Про це повідомило Громадське Харків з посиланням на лідера громадянського корпусу Азов Олега Ширяєва.

"За словами Олега Ширяєва, стріляли бійці батальйону Донбас у активістів Східного корпусу, причина стрільби - конфлікт з приводу блокади", - йдеться в повідомленні видання в Twitter.

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Як повідомляється, в перестрілці отримала поранення одна людина, яка зараз перебуває в лікарні у важкому стані.

"Після стрілянини бійці батальйону Донбас сховалися в дитячому садку неподалік. Через деякий час вони, кинувши зброю, здалися поліції", - повідомляє джерело.

По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальйона "Донбасс" в активистов "Схидного корпуса", причина стрельбы - конфликт по поводу блокады — Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 февраля 2017 г.