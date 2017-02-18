У Харкові відбулася перестрілка за участі бійців батальйону "Донбас" і активістами "Східного корпусу" – ЗМІ
У Харкові на території житлового масиву Олексіївка бійці батальйону "Донбас" влаштували перестрілку з активістами "Східного корпусу".
Про це повідомило Громадське Харків з посиланням на лідера громадянського корпусу Азов Олега Ширяєва.
"За словами Олега Ширяєва, стріляли бійці батальйону Донбас у активістів Східного корпусу, причина стрільби - конфлікт з приводу блокади", - йдеться в повідомленні видання в Twitter.
Читайте такожУ "бурштиновому" селі місцеві жителі взяли в заручники трьох поранених "тітушок" - ЗМІ
Як повідомляється, в перестрілці отримала поранення одна людина, яка зараз перебуває в лікарні у важкому стані.
"Після стрілянини бійці батальйону Донбас сховалися в дитячому садку неподалік. Через деякий час вони, кинувши зброю, здалися поліції", - повідомляє джерело.
По словам Олега Ширяева, стреляли бойцы батальйона "Донбасс" в активистов "Схидного корпуса", причина стрельбы - конфликт по поводу блокады— Громадське Харків (@Hromadske_kh) 17 февраля 2017 г.
После стрельбы бойцы батальона "Донбасс спрятались в детском садике неподалеку.Через некотрое время они, бросив оружие,сдались полиции pic.twitter.com/GaSQb601rt— Громадське Харків (@Hromadske_kh) February 17, 2017