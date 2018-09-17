Москалькова розповіла про стан здоров'я Сенцова

Вона заявила, що отримує відомомсті про Сенцова щоденно, і стан його здоров'я задовільний.

Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що стан здоров'я українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова задовільний.

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"Я отримую кожен день інформацію від уповноваженого з прав людини на Ямалі і керівництва ФСВП, він (Сенцов - ред.) почуває себе задовільно", - сказала вона, передають російські ЗМІ.

Російський омбудсмен також заявила, що сподівається разом з українською колегою Людмилою Денісовою здійснити взаємні поїздки до головного редактора "РИА Новости в Україні" Кирила Вишинського, підозрюваного у держзраді і до Володимира Балуха, політв'язня, засудженого в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, український режисер Олег Сенцов, затриманий ще в травні 2014 року, 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців.

У серпні 2015 Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту. Сенцова утримують у російській колонії "Білий ведмідь" за полярним колом в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. 7 вересня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що український політв'язень Олег Сенцов знову відмовився від госпіталізації.