Гороскоп на жовтень 2018: астролог розповів, що не можна робити

Жовтень, за словами астролога, стане місяцем розлучень і невдалих покупок.

Жовтень буде досить-таки рутинним місяцем з нудними справами. Гасло цього місяця – "переоцінка цінностей".

"Через те, що весь місяць Венера буде ретроградною, тобто буде її зворотній рух, на нас чекають протягом усього періоду уроки з минулого і перегляд стосунків з людьми з минулого", - зазначив у коментарі "Главреду" астролог Влад Росс.

За його словами, жовтень цього року – це найгірший час для одружень і знайомств в інтернеті, оскільки Венера буде ретроградною у Скорпіоні, а Скорпіон – це символ смерті та відродження стосунків. Крім того, з 5 числа і до кінця місяця не варто починати нових любовних стосунків.

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"Люди, які вийдуть заміж або одружаться у жовтні, з великим ступенем ймовірності можуть рано овдовіти. Взагалі жовтень стане місяцем, коли можуть помирати взаємини. Особливо болісні розриви можуть відбуватися з 23 по 31 жовтня", - сказав астролог.

Також у жовтні не варто робити великих покупок. "Це найгірший місяць для покупок, особливо в період з 5 жовтня і до кінця місяця. 9-14 жовтня краще взагалі не купувати комп'ютерів, електроніки, "еплів", "соні" і "самсунгів" – куплені в цей період гаджети можуть швидко вийти з ладу. Взагалі, слід бути обережними з фінансовими справами і грошима", - додав експерт.

Жовтень, за словами Росса, це ще і найгірший час для косметології. "Через те, що Венера весь місяць буде ретроградною, косметологічні процедури і пластичні операції краще скасувати. Не варто також змінювати зачіску або образ. Краще дотримуватися консерватизму або повернутися до старого образу, в якому, за вашими відчуттями, ви були прекрасні. Тобто, якщо ви знаєте, що вам пасувала колишня зачіска, борода або щось ще раніше, буде правильним повернутися до цього", - резюмував астролог.

З 5 по 15 жовтня є ризик бути звільненим, тому Росс радить не вступати в конфлікти на роботі.

"Сонце буде у дуже жорсткій квадратурі до Плутона. А це небезпека звільнень, громадських вибухів, акцій незгоди, демонстрацій. Якщо не хочете бути звільненим, краще проявляти лояльність до начальства", - зазначив він.

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