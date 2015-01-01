Міністр інформполітики хоче заборонити показувати по телевізору персон нон-грата

Про це він написав у Facebook.

"Інтер, 5-й канал, 1+1, Перший Національний - байдуже. З початком нового сесійного тижня ініціюватиму законопроект щодо поширення на ЗМІ визначення персона нон-ґрата. Якщо людині заборонено в'їзд, то це має стосуватися в тому числі і спроб "впхатися" в Україну за допомогою телевізора. Переконаний, законопроект через Раду проведу. А до того просив би медіаменеджерів вимкнути касові апарати в голові і віднайти шухлядку з патріотизмом у мізках", - написав Стець.

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