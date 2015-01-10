У Харкові відбувся марш пам'яті жертв теракту у Парижі (фото)

Про це повідомляє IT Sector Харьков. Учасникам акції роздавали таблички з написом Je suis Charlie, активісти запалили свічки, вишикувалася у колону та пройшли ходою до Французького культурного центру. Там люди поставили свічки, які несли з собою та розвісили плакати.

Читайте такожЗМІ: у Парижі знайдений мертвим комісар, який розслідував справу Charlie Hebdo Підкреслимо, що сьогодні на вулиці міст Франції вийшли тисячі людей, щоб ушанувати пам'ять загиблих від рук ісламістів працівників Charlie Hebdo.

Нагадаємо, серія терактів почалася у Франції 7 січня, коли троє озброєних терористів напали на редакцію Charlie Hebdo. 9 січня під час спецоперації брати-терористи Саїд і Шериф Куаші були ліквідовані. Перед цим вони сховалися в одному з будинків і захопили заручника, який згодом був звільнений.