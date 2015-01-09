Братів, які розстріляли офіс Charlie Hebdo, та терориста, який захопив заручників у Парижі, вбито під час штурму

18:37, 09 січня 2015
Світ
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Також ЗМІ повідомляють, що кількох заручників вже врятовано.

twitter.com/itele

Брати Саїд і Шериф Куаші вбито під час штурму друкарні в місті Даммартен-ан-Гоель на північний схід від Парижа. Їх заручника врятовано, повідомляє LB.ua з посиланням на агентство AFP.

Загибель терористів Le Monde підтвердили в поліції Франції.

Чоловіка, який захопив заручників у магазині в Парижі, теж убито в паралельному штурмі, повідомляє Le Monde. Як мінімум кілька його заручників звільнені.

Нагадаємо, Саїд і Шериф Куаші 9 січня були оточені в промисловій будівлі друкарні в місті Даммартен-ан-Гоель на північний схід від Парижа. У них був заручник. Повідомлялося, що Куаші оголосили поліції про готовність померти як мученики.

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Куаші вважають винними у вбивстві 12 осіб під час нападу на редакцію газети Charlie Hebdo.

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