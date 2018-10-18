Зросла кількість жертв масового вбивства в Керчі
Кількість загиблих унаслідок масового розстрілу в коледжі Керчі збільшилася до 21.
Про це повідомляє Телеграм-канал Mash. "При транспортуванні в Сімферополь загинув поранений хлопець. Його перевозили на вертольоті", - йдеться у повідомленні.
В інших ЗМІ з'явилася інформація про смерть дівчини.
"Померла дівчина. Таким чином, загиблих стало 21", - сказав ТАСС джерело в медичних службах.
Читайте такожЗ'явилося відео підготовки студента Рослякова до вбивств у коледжі в Керчі
Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним почалася стрілянина.
Раніше повідомлялося про 20 загиблих, в тому числі 15 студентів коледжу, 11 з них – неповнолітні, ще п'ятеро жертв - співробітники. Крім того, постраждали 70 осіб, 10 з них перебувають у реанімації, п'ятеро поранених - у комі.
Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство».
У Криму оголосили триденну жалобу.