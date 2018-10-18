З'явилося відео підготовки студента Рослякова до вбивств у коледжі в Керчі

З'явилося фото журналу із записом про продаж зброї Рослякову, влаштувала масове вбивство в коледжі Керчі.

Опубліковано запис з камери спостереження, як керченський вбивця Владислав Росляков розраховується за боєприпаси в магазині.

Кадри з керченським стрільцем опублікував у своєму Телеграм-каналі 112.

Також в розпорядження "Известий" надійшло фото журналу з магазину, де 18-річний студент коледжу придбав 150 патронів. На знімку видно, що він купив картеч 13 жовтня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Владислав Росляков, який 17 жовтня влаштував стрілянину і вибух у своєму коледжі в Керчі, міг надихнутися масовим вбивством у школі "Колумбайн" в США.

Як повідомляв УНІАН, близько полудня 17 жовтня в Керченському політехнічному коледжі стався вибух, а за ним - стрілянина. Кримінальну справу, порушену за статтею «теракт», перекваліфікували на статтю «умисне вбивство». У Криму оголосили триденну жалобу.