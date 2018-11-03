Андріївська церква стане постійним представництвом матері-церкви в Києві - Варфоломій

Вселенський патріарх Варфоломій також висловив сподівання, що невдовзі відвідає Україну.

Вселенський патріарх Варфоломій висловив вдячність президенту Петру Порошенку за передачу Вселенському патріархату Андріївської церкви.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Варфоломій сказав на спільній з главою держави Петром Порошенком прес-конференції за результатами переговорів у Стамбулі.

«Дякую за прекрасний храм Святого Андрія (Андріївська церква – УНІАН), який ви нам передали в Києві, щоб було постійне представництво матері-церкви в столиці України», - заявив він.

«Молюся до Господа, щоб невдовзі я знову відвідав вашу прекрасну землю», - додав Варфоломій.

Також він передав благословення українському народу.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила внесений президентом закон №9208 щодо передачі в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Голова ВР Андрій Парубій підписав зазначений закон і направив на підпис президенту.

22 жовтня речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив, що передача Андріївської церкви Вселенському патріархату потрібна для взаємодії української церкви з Константинополем.