У ВР зареєстрували законопроект про передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату

Передача культової споруди передбачена на безоплатній основі.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про передачу Андріївської церкви в постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій.

Проект закону № 9208 визначений президентом України як невідкладний та поданий до парламенту сьогодні, 17 жовтня.

Законопроект направлено у Комітет ВР з питань культури і духовності.

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Відповідним законопроектом пропонується встановити, що "Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська" (Київ, Андріївський узвіз, 23), яка є визначним об’єктом культурної спадщини, пам’яткою архітектури національного значення, як культова споруда, що перебуває у державній власності, передається в безоплатне постійне користування Вселенському патріархату для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій".

Використання Андріївської церкви Вселенським патріархатом має здійснюватися з додержанням українського законодавства про охорону культурної спадщини.

Особливості передачі релігійної споруди в безоплатне постійне користування та умови її використання встановлюються законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".

Кабінету міністрів у місячний строк з дня набрання чинності цього законодавчого акту необхідно забезпечити здійснення передачі у постійне безоплатне користування цієї культової споруди відповідно до чинного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву в постійне користування вселенському патріарху. Глава держави заявив, що це рішення погоджене з церковними ієрархами. За словами президента, цей жест сприятиме прискоренню отримання томосу про автокефалію.