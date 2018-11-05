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Через кір Польща планує заборонити в'їзд до країни нещеплених заробітчан

14:15, 05 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація \ REUTERS

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Про це повідомив польський міністр Лукаш Шумовський, передає Польське радіо. «Польські громадяни в безпеці. Вакцинація понад 95% захищає нас від епідемії», - запевнив Шумовський.

Також головний санітарний інспектор Ярослав Пінкас сказав, що у Польщі «є кір, занесений з-за кордону, а свого кору ми не маємо вже декілька років». Він висловив надію, що Польщі «вдасться зберегти статус країни, вільної від кору».

Пінкас підкреслив, що треба вимагати щеплення від іноземців, котрі перебувають у Польщі тривалий період. «Ми повинні запитати: „чи був Ти щеплений і чи не повинен Ти це зробити”», - сказав він.

За його словами, нинішня епідеміологічна ситуація «вимагає активної роботи, аби особливо іноземці, котрі працюють у Польщі триваліший період, були щеплені». Він підкреслив, що це стосується, передусім,тих осіб, котрі працюють з дітьми.

«Нині ми спільно з міністром внутрішніх справ та адміністрації працюємо над опрацюванням якихось раціональних правил. Однак це має відбуватися дуже тактовно», - сказав головний санітарний інспектор.

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Теги: #Польща#щеплення#кір та краснуха