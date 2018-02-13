Кір, грип, дифтерія: журналісти з’ясували, яких епідемій слід боятись українцям (відео)

У пошуках вакцини від дифтерії знімальна група «Грошей» обійшла 5 київських аптек, але у жодній з них її не було.

Україна потерпає від епідемії грипу та спалаху кору, а крім того – може зіткнутись з вкрай небезпечним спалахом дифтерії, вакцин від якої у країні наразі не вистачає.

Читайте такожЧерез грип та ГРВІ в Україні масово закривають школи (відео)Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші». Зазначається, що у низці населених пунктів по всій України школи вже закрились на карантин через грип: Тернопіль, Житомир, Чернівці, Мукачівський район Закарпаття. Частково пішли на вимушені канікули учні на Львівщині, Волині Запоріжжі, Вінничині, Миколаївщині, у Дніпропетровській, Рівненській та Харківській областях. У столиці на карантин закрито близько сотні шкіл.

Журналісти підкреслюють, що епідемія грипу не ходить одна - на неї грипу накладається спалах кору (минулого тижня від пов’язаних з цим ускладнень померла дитина). За 5 тижнів від початку року на кір в Україні захворіло три з половиною тисячі людей.

«Вісім смертей, які зафіксовані цього року в Одеській області – вони говорять про те, що у країні катастрофа. Не можна у XXI столітті помирати вже від кору» - зазначила заслужений лікар України, політик Ольга Богомолець.

Кір, як стверджується, є не найстрашнішою загрозою: Україна може зіткнутись зі спалахом дифтерії. За словами Богомолець, у цьому випадку смертність буде на 50% більша – помирати може кожен другий хворий на дифтерію.

У пошуках вакцини від дифтерії знімальна група «Грошей» обійшла 5 київських аптек, але у жодній з них її не було. Нарешті, в одній з аптек журналістам порадили звернутися до лікарні, де начебто мають бути безплатні вакцини.

Після обходу аптек журналісти зателефонували у довідкову, де їм повідомили, що вакцина в аптеках з’являється, але її не вистачає.

«Вона з’являється. Дуже мало, по суті, по місту. Тому що немає вакцини в Україні», - розповіла журналістам оператор.

Лікарі стверджують, вакцина для щеплень все ж є, але платна – у приватних лікарнях (де вартість щеплення може сягати майже 800 грн), і нібито безкоштовна – у державних лікарнях.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялось про перший у 2018 році лабораторно підтверджений випадок дифтерії в Україні.