Померла відома українська співачка

Діана Петриненко - мати українського співака Тараса Петриненка.

Померла українська оперна співачка Діана Петриненко. Їй було 88 років.

Про це повідомив режисер Сергій Проскурня у Facebook. "Щойно відійшла у вічність Діана Петриненко... мама Тараса... Діаночка... Люблю", - написав Проскурня.

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Генеральний продюсер UA: Українське радіо Дмитро Хоркін анонсував радіопрограму, присвячену зірці української сцени в 60-80-х.

Діана Петриненко народилася 8 лютого 1930 року в Черкаській області. Закінчила Київське музичне училище та Київську консерваторію (1955).

У 1955-1958 роках - солістка (сопрано) Державної хорової капели "Думка", в 1962-1988 роках - солістка Київської філармонії.

Як повідомлялося, радянський і російський співак Євген Осін 17 листопада помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.