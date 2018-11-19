До Одеси прибули два десантно-штурмових катери типу "Кентавр" для ВМС ЗСУ

Катери мають швидкість близько 40 вузлів, бронювання, можливість перевезення морського десанту та його висадку через носову апарель, а також наявність реактивної системи залпового вогню і бойових модулів.

Сьогодні до Одеси прибули два десантно-штурмових катери типу «Кентавр», виготовлені для Військово-морських сил Збройних сил України.

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Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС ЗСУ, в понеділок до Одеси для продовження випробувань прибули споруджені десантно-штурмові катери проекту 58503 («Кентавр»).

Відзначається, що наразі завершилися заводські випробування цих нових бойових одиниць на Київському суднобудівному заводі ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», де їх побудували на замовлення Міноборони для ВМС.

За словами начальника управління кораблебудування командування ВМС ЗСУ капітана I рангу Василя Радчука, десантно-штурмові катери здійснили успішний перехід на власних двигунах з Києва до Одеси, наступний етап - завершення встановлення обладнання, ходові випробування в морі і перехід до стадії державних випробувань.

«Під час будівництва катери пройшли модернізацію, зокрема встановлення деяких нових систем, які зараз проходитимуть перевірку на функціональність як окремо, так і в складі корабля», - додав він.

Відзначається, що цей проект має ряд відмінностей від аналогічних у даному класі катерів, в тому числі швидкість близько 40 вузлів, бронювання, можливість перевезення морського десанту та його висадку через носову апарель, а також наявність реактивної системи залпового вогню і бойових модулів.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня під час урочистостей з нагоди 100-річчя створення морської піхоти, які відбувалися в Миколаєві, президент України Петро Порошенко заявив про те, що зараз триває інтенсивне нарощування бойового потенціалу морської піхоти України і невдовзі на озброєння ВМС надійдуть два сучасних катери «Кентавр».

14 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов взяв участь в урочистій церемонії спуску на воду десантно-штурмового катера «Кентавр».