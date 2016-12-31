Порошенко передав морякам-прикордонникам в Маріуполі швидкісний патрульний катер

Президент України Петро Порошенко передав морякам-прикордонникам в Маріуполі модернізований швидкісний броньований патрульний катер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Маріуполі.

Президент підкреслив, що катер українського виробництва.

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«На свято не прийнято з’являтися з порожніми руками. Тому тут і зараз моряки-прикордонники отримали модернізований швидкісний броньований патрульний катер українського виробництва», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на замовлення Міністерства оборони для Військово-Морських Сил ЗСУ побудують два десантні катери типу «Кентавр».

«Сьогодні на Київському суднобудівному заводі проведено церемонію закладки двох десантних катерів типу «Кентавр». Будівництво цих бойових одиниць відбуватиметься на замовлення Міністерства оборони України», - йдеться в повідомленні Генерального штабу України.