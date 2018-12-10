Ані Лорак "роздала" подяки за шоу "Діва", про чоловіка "забула" (відео)
❤️ Не можу дихати, але серце знає, як хочу сказати слова подяки всім прекрасним людям. 🙏🏽 Спасибі моєму геніальному @olegbodnarchuk. Ти, звичайно, створив шоу століття! Безпрецедентне! 🙏🏽 Спасибі моєму дивному @fkirkorov за те, що вперше озвучив це слово - #Діва, за віру, підтримку і любов! ❤️ Спасибі всій моїй найкращій команді @anilorak_team. 🙏🏽 Особисто @uspensky! Спасибі моєму другові з Голландії, режисерові ТБ-версії Rinke Rooyens, який зміг перенести телеглядачів у СК #Олімпійський, щоб всі відчули енергію шоу. Спасибі моїй інтернаціональній команді #шоуДива! Ми по всьому світу дивилися шоу: від берегів Атлантики до Японії... Костянтин Львович Ернст і Юрій Вікторович Аксюта, спасибі за ексклюзивну прем'єру на @1tv і можливість побачити шоу мільйонам! І, звичайно, я щаслива і вдячна, що поруч люди, які завжди мене підтримують: @lazarevsergey @keti_one_official @eminofficial @nikolaibaskov @intarsofficial @arthurpirozhkov @mmott23 @olegvladi @trodriguezzz @bilanofficial @anilorak_team ❤
Опальна українська співачка Ані Лорак написала слова подяки всім причетним до її шоу "Діва" та опублікувала відео свого виступу.
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Її пост в Instagram лайкнув і чоловік Мурат. Але цікаво, що в переліку всіх, кому дякувала артистка, його не виявилося.
У своєму пості вона згадала всю свою команду, Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова і Сергія Лазарєва, з яким їй приписують роман.
Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.