Ані Лорак "роздала" подяки за шоу "Діва", про чоловіка "забула" (відео)

Відео Лорак набрало понад 120 тисяч лайків.

Опальна українська співачка Ані Лорак написала слова подяки всім причетним до її шоу "Діва" та опублікувала відео свого виступу.

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Її пост в Instagram лайкнув і чоловік Мурат. Але цікаво, що в переліку всіх, кому дякувала артистка, його не виявилося.

У своєму пості вона згадала всю свою команду, Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова і Сергія Лазарєва, з яким їй приписують роман.

Раніше повідомлялося, що чоловіка Ані Лорак — турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу - помітили в компанії молодої брюнетки в одному з караоке-барів Києва, він обіймав дівчину, щось шепотів їй на вухо, гладив внутрішню сторону її стегна. Журналісти вже дізналися ім'я "подруги" підприємця. Пізніше з'явилася інформація, що співачка розлучається з чоловіком.