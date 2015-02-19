Росія направила до Ростову-на-Дону "повітряний" гумконвой для Донбасу

Про це заявив заступник начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олег Воронов, передає РІА «Новости».

"З підмосковного аеродрому "Раменське" до Ростову-на-Дону вилетіли два літаки Іл-76, які доставлять близько 70 тонн вантажу", - сказав він.

Як стверджують у МНС РФ, «в основному, це продукти, зокрема дитяче харчування, а також медикаменти і предмети першої необхідності».

У Ростовській області «ця гуманітарна допомога буде перевантажена на автомобілі, які увійдуть до складу колони для Донбасу», зазначається у повідомленні.

"На даний час продовжується екстрене формування додаткової колони для жителів Дебальцевого й інших населених пунктів", - сказав Воронов.

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Раніше у прес-службі МНС Росії заявили, що колона МНС найближчої доби рушить до Донецька і Луганська з «гуманітарними вантажами, які звідти доставлятимуться до Дебальцевого й низки інших населених пунктів, де не вистачає продовольства, предметів першої необхідності, відсутні умови життєзабезпечення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні російського уряду прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив російському МНС підготувати пропозиції щодо надання гуманітарної допомоги «голодуючим» у цілій низці населених пунктів на окупованій частині Донбасу.

Довідка УНІАН. Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст який нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО України заявляють, що все російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

15 лютого в Україну вторгся вже 14-й так званий «гуманітарний конвой» з Росії.