Росія готує новий «гумконвой» на Донбас

Про це заявив глава МНС Росії Володимир Пучков на зустрічах з керівниками гуманітарних організацій в Швейцарії, передає ТАСС.

"В конвої будуть продукти харчування і медикаменти. Крім того, ми додатково поставимо обладнання для енергетики, системи водопостачання, а також необхідні будівельні матеріали", - сказав Пучков.

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Він уже традиційно запевнив, що при формуванні гуманітарних конвоїв РФ "неухильно дотримується всі міжнародні норми і правила проведення подібних операцій".

Крім того, російський міністр заявив журналістам, що в ході розмови з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером він запевняв співрозмовника, що Росія виконувала всі міжнародні норми і правила і підготовці попередніх 14 "гуманітарних конвоїв".