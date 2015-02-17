Росія готує новий «гумконвой» на Донбас

03:13, 17 лютого 2015
Суспільство
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Формування вже 15-й за рахунком колони "гуманітарної допомоги" з Росії "для Донбасу" завершиться протягом 10 діб. 

REUTERS

Про це заявив глава МНС Росії Володимир Пучков на зустрічах з керівниками гуманітарних організацій в Швейцарії, передає ТАСС.

"В конвої будуть продукти харчування і медикаменти. Крім того, ми додатково поставимо обладнання для енергетики, системи водопостачання, а також необхідні будівельні матеріали", - сказав Пучков.

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Він уже традиційно запевнив, що при формуванні гуманітарних конвоїв РФ "неухильно дотримується всі міжнародні норми і правила проведення подібних операцій".

Крім того, російський міністр заявив журналістам, що в ході розмови з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером він запевняв співрозмовника, що Росія виконувала всі міжнародні норми і правила і підготовці попередніх 14 "гуманітарних конвоїв".

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