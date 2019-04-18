Демон-убивця: Тернопільщина вражена резонансним злочином

Вбивство молодої жінки 16 квітня у Тернополі спричинило чималий резонанс. Власницю тату-салону знайшли мертвою у її квартирі з численними ножовими пораненнями. А на шиї жертви виявили сліди від укусів іклами та рвані рани…

Ймовірно, жителі міста швидко б перемкнулися з цієї трагедії на щось інше, як це зазвичай буває з новинами з кримінальної хроніки, якби не… зовнішність підозрюваного.

Хотів відрізнятися від інших

Експериментувати із зовнішністю Андрій почав у 20 років. Невдовзі він став героєм публікацій у багатьох відомих виданнях, його почали запрошувати на ток-шоу на всеукраїнські телеканали.

Невдовзі дуже багато українців дізналися про «ельфа-вампіра», як назвали юнака через створений ним образ. Зуби Андрій загострив у стоматологів до стану ікловидних, після хірургічних втручань вуха в нього стали загостреними, як у ельфів, а язик – роздвоєний. Також тернополянин розповідав журналістам, що під шкіру на чолі імплантував магніти, до яких кріпить ріжки.

«Ще в дитинстві я дивився різні аніме, і вони мені дуже імпонували. Я намагався відрізнятися від інших, не бути таким, як всі, й завжди отримував від цього задоволення. З дитячих років мене ніколи ніхто не розумів, я не знаходив спільної мови з іншими. Коли інші діти бігли гратися, мене це не цікавило. Навпаки – хотів читати, тож не розумів забав своїх однолітків. Тому вирішив передати своє «я» через зовнішність», – розповідав юнак місцевому виданню «Вільне життя плюс» про причини таких змін.

При цьому зізнавався, що до 14 років був замкнутим у собі. Ба більше, коли зробив пірсинг, відчув сильний тиск оточення. Через критику і осуд на деякий час він зняв з себе усі прикраси і до 18 років припинив експериментувати з тілом. Однак бажання відрізнятися взяло верх. Втім, після більш епатажних експериментів, хлопець майже не виходив на вулицю, щоб зайвий раз не привертати до себе увагу оточення.

«Все те, що я роблю із собою, це тільки для себе, адже мені це подобається. Через таку зовнішність я передаю свій характер… Нещодавно один майстер із дружиною переїхав жити в наше місто і відкрив свій салон. Раніше модифікацією тіла чоловік не займався, я у нього був першим. Проте ми все узгодили і взялися за роботу. Першим розрізали язик, потім взялися за вуха, а вже згодом домовилися зробити очі», – розповідав в інтерв’ю Андрій.

Тоді він навряд чи здогадувався, що за кілька років стане підозрюваним у вбивстві дружини чоловіка, який цілковито змінив його зовнішність...

Зустрічають по «одежині»

«Оперативники Головного управління Національної поліції в Тернопільській області оголосили у розшук підозрюваного у вбивстві, яке трапилося в ніч з 15 на 16 квітня на вулиці Леся Курбаса. Це - тернополянин Горбатюк Андрій Петрович, 3 листопада 1993 року народження…», – йшлося у підписі до фото, розміщеному на офіційній сторінці обласного управління поліції в Фейсбуці.

Невдовзі цей допис поширили близько 1,4 тис разів. 150 коментарів безпосередньо під постом на сторінці поліції – теж доволі рідкісне явище для такого роду оголошень. Майже стільки ж коментарів у популярній новинній групі «Тернопільські плітки» під поширеною інформацією про розшук юнака.

Причиною такої небувалої уваги стало те, що значна частина тернополян побачили на світлині, розміщеній поліцією, мало не демона. Як вже згадувалось вище, зовнішність у підозрюваного відверто нетипова. Найбільше відлякують повністю чорні очі, оскільки колір білків свого часу молодий чоловік змінив, завдяки тату-майстру. Його усмішка теж непересічна: оголює чітко виражені ікла, які, зазвичай, можна побачити лише у фільмах про вампірів.

Це спричинило небувалі дискусії серед містян. Одні вважають, що в хлопця не все гаразд із психікою, інші переконують, що не варто цькувати людину і робити поспішні висновки, виходячи з його зовнішності. Останні наголошують – мова іде лише про підозрюваного.

«Не знаю особисто цієї людини, але один раз мені довелось надавати йому допомогу при погіршенні самопочуття. Він запам'ятався мені якимось внутрішньо незахищеним, незлим», – написала в коментарях медик Оксана Луцька.

Христина Тартак звертає увагу, що, зважаючи на кількість злоби та жовчі в дописах, «суддям» би варто було спочатку уважніше придивитися до себе: «Але ви всі жорстокі, фу. Може він ззовні і нагадує демона, але ж ви в душі нічим не кращі… Не завжди обкладинка відповідає змісту. В кожного є свої причини виглядати так, як він хоче і як він виглядає. А засуджувати інших людей ніхто і нікому не давав права, тому частіше дивіться за тим, які ви… Не можна виливати стільки ненависті на людину через її зовнішність. Оскільки більша частина коментарів стосувалася того, який він страшний, а не того, що він підозрюється в чомусь».

Осудність мають визначати психіатри

В середу, 17 квітня, поліція затримала Андрія Горбатюка у Львові. Його уже привезли до обласного центру, допитали та оголосили підозру.

Тернопільський адвокат Ростислав Небельський зауважує, що підозрюваного можуть визнати частково неосудним, якщо медексперти дійдуть висновку, що в момент вбивства він не усвідомлював своїх дій.

«Скажімо, цей хлопець міг асоціювати себе з якимось образом, який заволодів ним на момент вчинення діяння. Треба встановити, чи таке мало місце. Сліди ікл на шиї вказують на щось незрозуміле, це не є типовим для вчинення подібних злочинів. Але все це мають з’ясовувати фахові психіатри, ключове слово в даному питанні буде за ними. Лише після проведеної експертизи буде зрозуміло, чи визнають його частково неосудним. Про повну неосудність важче говорити, оскільки людина перебувала в соціумі і не було застережень щодо її адекватності по відношенню до інших членів соціуму. Адже цей чоловік ходив в публічні заклади, мав друзів. Водночас є варіант неосудності, якщо у нього є певне психічне захворювання, яке проявилося в момент діяння. Скажімо, могло бути щось, що спровокувало загострення, раптове збудження. Але це мають визначити експерти в психіатричній установі», – наголошує юрист.

За його даними, така експертиза має проводитися впродовж тривалого періоду. Фахівці мають провести з підозрюваним до місяця часу, а може і більше: «Можна вести мову про те, що людина мала нетипову поведінку, яка вилилася у зміну зовнішності. Якась окультна література могла вплинути на нього, якщо він захоплювався чимось подібним (хоча культ передбачає ще інших учасників). Загалом, цей хлопець є загадкою».

Наразі Андрій Горбатюк вже зізнався у скоєному злочині. Але мотиви вбивства правоохоронцям ще доведеться встановлювати.

Богдан Калиняк