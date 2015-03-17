На Донеччині обмежать рух бойової техніки через трагедію в Костянтинівці

Про це Кіхтенко заявив сьогодні на брифінгу у Костянтинівці.

"Звичайно, користування військовою технікою ми не можемо заборонити, ми хочемо обмежити пересування... Я думаю, що разом із Генштабом, Міністерством оборони буде заборонено пересування гусеничних транспортних засобів (по населених пунктах) без відповідних дозволів і без залучення спеціальних засобів для їх пересування без відповідного супроводження ДАІ. Буде також обмежено самостійне пересування військової техніки. Це стосується не лише Костянтинівки, але і інших населених пунктів", - сказав Кіхтенко.

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Відповідаючи на запитання щодо заборони продажу алкогольних напоїв військовим він зазначив, що раніше суб’єктам торгівлі надавалися вказівки на таке обмеження, але носили вони більше рекомендаційний характер і тому не всі їх виконували. Але, за словами Кіхтенка, відповідні додаткові заходи із залученням МВС буде вжито.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок у Костянтинівці БМД української армії здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого дівчинка 2008 року народження загинула, а супроводжуюча її жінка з немовлям госпіталізовані. На місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали камінням у проїжджаючі повз військові автомобілі. Військовослужбовців, що потрапили в аварію, відвезли в Краматорськ, злякавшись самосуду.

Стихійний мітинг, що розпочався на місці загибелі дівчинки, призвів до заворушень біля будівлі, де проживають українські військові.