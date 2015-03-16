В Костянтинівці основна маса людей розійшлася з місця ДТП - ОДА
23:58, 16 березня 2015Політика
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Голова Донецької ОДА Олександр Кіхтенко перервав відрядження до Києва і терміново повертається в регіон через події у Костянтинівці
В Костянтинівці основна маса людей розійшлася з місця ДТП / facebook.com/vladymyr.berezin
Як повідомляє у Twitter прес-служба Донецької ОДА, основна маса людей, які почали збиратися на місці ДТП, розійшлася, окрім групи п'яних.
"Всі об'єкти у Костянтинівці, у тому числі сил АТО, перебувають під контролем держави", - повідомляють в ОДА.
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Як повідомляв УНІАН, у Костянтинівці Донецької області українські військові на БМД вчинили смертельну ДТП, в якій загинула дитина.
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