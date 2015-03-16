У Костянтинівці невідомі підпалили шини біля гуртожитку українських військових
У місті Константинівка, де сталося ДТП за участю військових в якому загинула дитина, близько 100 невідомих розбили вікна в гуртожитку українських військових.
Про це повідомив журналіст "Громадського телебачення Донбасу" Олексій Мацука на своїй сторінці в соцмережі. "У Костянтинівці 100 пацанів підпалили шини біля гуртожитку, де живуть українські військові і побили скло", - написав він.
За непідтвердженою інформацією, відразу після ДТП місцеві мешканці намагалися влаштувати самосуд над водієм БТЛБ, а пізніше влаштували мітинг, вимагаючи його видачі.
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Водночас журналіст Володимир Березін, який став очевидцем події, на своїй сторінці в соцмережі написав, що "проїжджаючі машини ЗСУ закидають камінням".
Як повідомляв УНІАН, з метою з'ясування причин та обставин ДТП до місця події терміново направлена оперативна група військовослужбовців Генерального штабу ЗСУ. Про це ДТП повідомлено у військову прокуратуру.