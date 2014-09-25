МВС завершило розслідування справи за фактом заворушень в Одесі 2 травня

Про це повідомив радник міністра МВС Зорян Шкіряк. За його словами, матеріали стосовно 23 осіб - організаторів і активних учасників заворушень - направлять в суд після того, як вони та їхні адвокати закінчать ознайомлення з документами досудового слідства. Ще 9 підозрюваних у цій справі правоохоронні органи продовжують розшукувати.

Читайте такожВ Одесі в ході розслідування заворушень 2 травня опитали вже понад 500 осіб - МВС Зорян Шкіряк нагадав, що в результаті пожежі 2 травня у Будинку профспілок в Одесі загинули 48 людей, більше 250 отримали тілесні ушкодження, в тому числі під час масових заворушень.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутичкиміж сепаратистами і проукраїнськими активістами. Крім того, в розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждали більше 200 людей, загинули 48 осіб.