Порошенко пообіцяв не допустити повторення травневих подій минулого року в Одесі

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час спілкування з журналістами у Одесі.

Порошенко також зазначив, що СБУ та правоохоронні органи спрямують свої зусилля на недопущення розгортання подібних подій і в інших регіонах країни.

"Ні в Одесі, ні в Харкові, ні в Тернополі, ні у Франківську, ні в Запоріжжі на вулицях не буде людей зі зброєю. Люди з посвідченнями громадських організацій чи псевдосиловики не лякатимуть мирних українців", - наголосив він.

Глава держави висловив переконання, що затримання диверсійних груп останніми днями у Одесі свідчать про відродження Збройних сил України, Служби безпеки, інших правоохоронних структур.

"Ми довели, що розгорнути тут бійню ми не дамо. І повторити друге травня ми не дозволимо", - наголосив президент.

"Сьогодні кращі фахівці з контррозвідки, антитерористичної операції, Служби безпеки демонструють, що вміють ефективно працювати", - також додав він.

Щодо минулорічних подій в Одесі Порошенко висловив переконання, що розслідування справи має бути більш прозорим.

"Одесити мають право знати, що відбувається і хто звинувачується, незалежно від того, яке політичне забарвлення мають ті, хто об'єктивно підозрюється у загибелі людей", - наголосив президент, зазначивши, що на початку травня 2014 року загинули прихильники різних політичних сил та переконань.

Глава держави підкреслив, що робитиме все можливе для подальшого посилення можливостей правоохоронців та поліпшення роботи правоохоронних органів.

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"Мої кроки, які спрямовані на посилення можливостей правоохоронних органів, СБУ та їх кадрового складу, спрямовані саме на те, щоб одесити відчували себе у безпеці, щоб в Одесі був спокій", - заявив президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами і проукраїнськими активістами. Декількох осіб було застрелено в центрі міста. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди. Всього за медичною допомогою звернулося більш як 200 потерпілих, загинуло 48 осіб.

Судові слухання про масові заворушення 2 травня в Одесі почалися 27 листопада 2014 року. На лаві підсудних – 21 особа, включаючи 2-х громадян РФ, затриманих правоохоронними органами у травні 2014 р. На даний час фігуранти судового розгляду це, як стверджує обвинувачення, представники проросійський організацій «Народна дружина», «Одеська дружина», «Православне козацтво» та інші, які брали участь у заворушеннях у центрі міста. В ході судових слухань стало відомо, що один із фігурантів, який перебуває під домашнім арештом, зник. Матеріали стосовно євромайданівців, а також подій, що мали місце на Куликовому полі і в Будинку профспілок, виділені в окремі провадження.

На початку лютого 2015 р. Малиновський районний суд Одеси повернув Генеральній прокуратурі на доопрацювання обвинувальний акт у провадженні про масові заворушення 2 травня.