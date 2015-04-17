СБУ протягом трьох діб на Харківщині затримала п’ятьох підозрюваних у скоєнні диверсій та терактів

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

В повідомленні сказано, що 14 квітня ц.р. затримано громадянина України «Х», 1990 р.н, який напередодні диверсії на залізничному мосту через річку Лопань (перегін Основа - Новожаново) фотографував залізничні колії та стратегічні промислові об'єкти у цьому районі.

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В СБУ зазначають, що також 14 квітня затримано громадянина України «С», 1976 р.н., уродженця с. Дьякове Луганської області, який підозрюється у вчиненні вибуху залізничної цистерни на станції Шебелинка у січні 2015 року. «Крім того, встановлено, що «С» на підставі фіктивних документів про статус вимушених переселенців оформляв на бойовиків незаконних збройних формувань та їхніх родичів пенсійні картки», - йдеться в повідомленні. При цьому зазначається, що він для забезпечення зв’язку між терористами та інформаторами «С» купував на Харківщині та переправляв на окуповану територію телефонні картки та карти поповнення мобільних рахунків.

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В СБУ повідомляють, що 15 квітня під час спроби виїхати до Росії контррозвідники СБУ затримали громадянина України «К», який може бути причетний до підриву залізничної колії та скоєння диверсій в Чугуївському та Зміївському районах Харківської області. При цьому зазначається, що встановлено близький зв’язок «К» з активним членом терористичної групи «харківські партизани», який після підриву пабу «Стіна» переховується від слідства в Росії – у м. Бєлгород.

За повідомленням СБУ, у рамках кримінального провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину затриманому СБУ 14 квітня ц.р. громадянину України «П», 1971 р.н., начальнику штабу т.зв. «Харківської козачої губернської громади» (Терские казаки). «Під час проведення обшуку у нього виявлено та вилучено вибухові речовини та боєприпаси, а саме: гранату РГД-5, дві тротилові шашки вагою 400 г кожна», - зазначено в повідомленні.

Прес-центр СБУ також повідомляє, що в рамках кримінального провадження стосовно керівників проросійського ГО «Ісход» 16 квітня СБУ було затримано громадянку України «Д», 1984 р.н., у помешканні якої під час обшуку було вилучено АК-74 та 50 набоїв калібру 5.45 мм, а також гранату РГД-5.

«Стосовно затриманих тривають оперативно-слідчі дії»- зазначають в СБУ.