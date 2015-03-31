У Харкові терористи підірвали залізничні колії під потягом

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вибух стався сьогодні близько 3.00 на станції Основа.

Вибуховий пристрій здетонував під потягом, який рухався. Пошкоджено 5 м колії, з рейок зійшли два порожні вагони. Постраждалих немає. Попередня кваліфікація події – диверсія.

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Як повідомляв УНІАН, 30 березня на станції Основа в Харкові невідомі підірвали залізничну цистерну з паливом для Збройних сил України.