У Харкові терористи підірвали залізничні колії під потягом
09:52, 31 березня 2015Суспільство
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У Харкові невідомі підірвали залізничні колії під вантажним потягом.
Терористи продовжують підривати колії / railwayz.info
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, вибух стався сьогодні близько 3.00 на станції Основа.
Вибуховий пристрій здетонував під потягом, який рухався. Пошкоджено 5 м колії, з рейок зійшли два порожні вагони. Постраждалих немає. Попередня кваліфікація події – диверсія.
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Як повідомляв УНІАН, 30 березня на станції Основа в Харкові невідомі підірвали залізничну цистерну з паливом для Збройних сил України.
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