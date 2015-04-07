На Харківщині невідомі підірвали залізничну колію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, залізничну колію на перегоні Жихор – Зміїв підірвали вчора, 6 квітня, о 23:45.

Внаслідок вибуху було пошкоджено 0,6 м правої нитки непарної колії. Рух поїздів по парній колії не припинявся. Затримки поїздів допущено не було. Жертв і постраждалих немає.

Читайте такожСБУ запобігла теракту на Придніпровській залізниці

"Залізничники Південної магістралі повністю ліквідували наслідки підриву залізничної колії на перегоні Жихор – Зміїв, що на Харківщині. О 4:21 відновлювальні роботи було повністю закінчено", - наголосили на залізниці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, невідомі зловмисники також підірвали стелу з державним прапором України в центрі Харкова.