СБУ затримала диверсантів, які готували вибухи на залізниці Дніпропетровщини (фото)

Служба безпеки України знешкодила небезпечну диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ), яка готувала вибухи на об’єктах Придніпровської залізниці.

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЗаступник голови Дніпропетровської ОДА запевняє, що дестабілізації в області не буде

«Служба безпеки України знешкодила небезпечну диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ), яка намагалася розгорнути свою діяльність в Дніпропетровській області… Затримана група була одним з відгалужень т.зв. "ДНР" і готувала вибухи на об’єктах Придніпровської залізниці. Бойовики планували підриви колії під час руху вантажних потягів, а також потягів із військовослужбовцями Збройних сил України. Наразі затримано трьох осіб - вони дають свідчення», - написав він.

За словами Лубківського, вже встановлено, що лідер диверсантів працював на залізниці у складі бригади т.зв. «мостобудівного поїзду», яка виконувала ремонтні роботи на залізничних шляхах.

«У лютому ц.р. він запропонував свої «послуги» терористам з т.зв. «Министерства государственной безопасности «ДНР». Терористи доручили йому створити диверсійну групу для вчинення вибухів на залізниці. Зловмисники збирали і передавали бойовикам інформацію про залізничні тунелі, колії, вузли, мости, станції... Окрім того, члени диверсійної групи обґрунтовано підозрюються у підривах та спробах підірвати залізничну колію, зокрема, у березні ц.р. на перегоні «Новомосковськ-Самарівка», якою невдовзі мав прослідувати пасажирський потяг. Тоді вдалося упередити диверсію», - написав Лубківський.

Читайте такожНа Харківщині за останній час затримано більш як 50 груп диверсантів

У диверсантів вилучено тротилові шашки, комп'ютерну техніку та засоби зв’язку.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України. Оперативно-слідчі дії продовжуються.