Порошенко доручив невідкладно евакуювати українців з Непалу

Про це йдеться у відповідному указі глави держави №244 від 28 квітня.

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Зокрема, у зв'язку зі стихійним лихом на території Непалу, що призвело до виникнення загрози життю або здоров'ю громадян України, які перебувають у цій державі, Петро Порошенко доручив уряду організувати проведення невідкладної евакуації українських громадян з території Непалу.

У зв'язку з цим глава держави доручив вжити відповідні заходи по виявленню і обліку громадян України, які перебувають на території Непалу і потребують невідкладної евакуації, узгодити з уповноваженими органами Непалу порядок і умови проведення невідкладної евакуації українців.

Також в указі наголошено на необхідності оповіщення українців, які перебувають на території Непалу, про початок екстреної евакуації, надання їм відповідної інформаційної та консультативної підтримки.

Евакуація і доставка українців в Україну буде здійснюватися державними літаками.

Крім того, президент постановив забезпечити фінансування заходів щодо невідкладної евакуації громадян України з території Непалу.

Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, в Непалі знаходяться 176 громадян України.