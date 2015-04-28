Порошенко доручив невідкладно евакуювати українців з Непалу
Президент Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів невідкладно евакуювати з території Непалу, де стався потужний землетрус, всіх громадян України.
Про це йдеться у відповідному указі глави держави №244 від 28 квітня.
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Зокрема, у зв'язку зі стихійним лихом на території Непалу, що призвело до виникнення загрози життю або здоров'ю громадян України, які перебувають у цій державі, Петро Порошенко доручив уряду організувати проведення невідкладної евакуації українських громадян з території Непалу.
У зв'язку з цим глава держави доручив вжити відповідні заходи по виявленню і обліку громадян України, які перебувають на території Непалу і потребують невідкладної евакуації, узгодити з уповноваженими органами Непалу порядок і умови проведення невідкладної евакуації українців.
Також в указі наголошено на необхідності оповіщення українців, які перебувають на території Непалу, про початок екстреної евакуації, надання їм відповідної інформаційної та консультативної підтримки.
Евакуація і доставка українців в Україну буде здійснюватися державними літаками.
Крім того, президент постановив забезпечити фінансування заходів щодо невідкладної евакуації громадян України з території Непалу.
Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, в Непалі знаходяться 176 громадян України.