Від землетрусу в Непалі постраждали 8 млн осіб - ООН

У Непал почала надходити гуманітарна допомога, проте досі відчувається гостра нестача медичного обладнання, продуктів харчування та мішків для останків загиблих, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Кількість загиблих за останніми даними уряду країни досягла 4310 людей.

Землетрус магнітудою 7,8 стався у Непалі в суботу. У столиці Катманду було зруйновано безліч будинків; сільські райони країни постраждали ще сильніше.

Кількість постраждалих оцінюється у 8 тисяч, повідомив представник непальського МВС.

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У Непалі і сусідніх країнах продовжують відчуватися підземні поштовхи – афтершоки. У Катманду тисячі жителів уже третю ніч поспіль провели під відкритим небом, боячись повертатися у свої будинки.

Не вистачає води, продовольства, електроенергії, і є побоювання спалахів епідемій.

Найбільш руйнівний сейсмічний катаклізм в історії Непалу за останній 81 рік викликав лавини в горах, які лише на Евересті призвели до загибелі 18 людей. Це стало найбільшою катастрофою в історії сходжень на найвищу гірську вершину у світі.

Ще понад 200 людей опинилися відрізаними від зовнішнього світу на схилах гори. Їх поступово знімають гелікоптерами – лише у понеділок так врятували близько 60 осіб.

Уряд Непалу визнав, що йому необхідна допомога з-за кордону, причому практично будь-яка - від ковдр і вертольотів до лікарів та водіїв.

"Ми закликаємо зарубіжні країни дати нам спеціальні гуманітарні матеріали та медичні команди. Ми відчайдушно потребуємо іноземної експертної допомоги для подолання цієї кризи", - заявив голова бюрократичного апарату країни Ліла Мані Паудель.

Раніше УНІАН також повідомляв, що в Непалі перебувають 177 українців, з них 77 не виходять на зв'язок – МЗС.