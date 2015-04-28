У Непалі перебувають 177 українців, з них 77 не виходять на зв'язок – МЗС
09:27, 28 квітня 2015Суспільство
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За останніми даними, кількість громадян України в Непалі становить 177, з них 77 не виходять на зв'язок.
За останніми даними МЗС, у Непалі перебувають 177 українців / Фото: Facebook МЗС
Про це речник Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс повідомив у Twitter.
"Щодо українців у Непалі: на цей момент у списках 177, не виходили на зв'язок 77. За уточненими даними, польським літаком було евакуйовано 5", - повідомив Перебийніс.
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Як повідомляв УНІАН, кількість загиблих внаслідок землетрусу в Непалі перевищила 4300. За даними влади, ще вісім тисяч людей поранені.
У МЗС України сподіваються, що найближчим часом до Непалу вилетить літак Міністерства оборони для евакуації громадян України.
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