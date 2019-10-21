Гравцям вийти із сутінків. Навіщо Україні легалізація грального бізнесу

Офіційно в Україні казино вже давно не працюють. Але справжніх ігроманів, які можуть витратити на «одноруких бандитах» все, що мають, до копійки (а також когось пограбувати, чи навіть вбити за гроші), в країні не меншає. Щоб у цьому переконатись, достатньо лише подивитись кримінальні хроніки.

Річ у тім, що, аби обійти закон, зали гральних автоматів мутували в… лотереї. Тож, у лотерейних клубах поставили комп'ютери, а заборонені азартні ігри приховали під вивісками «миттєвих лотерей».

Ви бачите їх усюди: біля метро, ломбардів, в спальних районах і навіть біля шкіл, в яких навчаються ваші діти. Один із таких лотерейних мутантів розташований прямо навпроти Антимонопольного комітету. Тут «Гроші» зустрілися із його колишньою уповноваженою, експерткою з питань легалізації грального бізнесу Агією Загребельською.

«Те, що відбувається в середині, на мою думку, і, думаю, на думку будь-якої здорової людини, це не є лотереєю, це звичайні азартні ігри. Що фактично заборонено в Україні», - розповідає вона.

Фактично – заборонено. А практично – приносить щонайменше мільярд у рік неоподаткованих готівкових коштів. За словами Загребельської, саме таку суму, як мінімум, генерує цей бізнес.

Тому й не дивно, що від таких привабливих заробітків ті, хто отримує ці мільярди, не бажає просто так відмовитися. «Коли ви маєте такі кошти, ви в змозі корумпувати всю владну вертикаль. Когось взяти в бенефіціари, комусь заносити кожний місяць певний платіж, і за рахунок цього існувати», - розповідає колишня держуповноважена Антимонопольного комітету.

Про те, хто і як між собою ділить ці «азартні мільярди», поговоримо трохи пізніше. А для початку давайте розберемося, як взагалі цей «лотерейний бізнес» працює.

На сьогодні в Україні існує близько 30 тисяч «гральних об’єктів». Це - пункти розповсюдження лотерей, (ті самі «лото», які ви бачите біля метро), «чорнуха», тобто незаконні зали онлайн-казино, vip-казино (де обов’язково є рулетка і блек-джек) та зали гральних автоматів (це традиційні «однорукі бандити»). З них офіційно працюють і мають документи лише 5 тисяч об’єктів!

«60-70% ринку у кожному місті. І, чим далі він від Києва, тим менше якихось документів є у цих людей. Якщо брати 30 тисяч об’єктів, то 25-ть, будуть працювати без документів», - розповідає голова ГО з підтримки легалізації грального бізнесу в Україні Олена Мочалова.

І якщо у випадку лото та онлайн-казино вправні ділки знайшли, як обійти закон, назвавши це «миттєвою лотереєю». То «однорукі бандити», рулетка, блек-джек в Україні нелегальні. Але це не значить, що в них не можна пограти. Це значить, що за гру доведеться просто більше заплатити. Набагато більше.

«Це закриті клуби. По конфіденційним каналам зв’язку гравців повідомляють, коли буде гра або коли заклад відкривається/закривається», - говорить Агія Загребельська.

В такі «закриті клуби» і в 90-х, і зараз, здебільшого, ходили виключно дуже багаті люди. Хто з українських політиків на початку незалежності країни полюбляв покрутити рулетку, добре знає Семен Юфа, який запевняє, що саме він був першим, хто три десятки років тому відкрив в Україні казино.

Він - перший український мільйонер, засновник кооперативу «Меркурій», який називали фінансовою пірамідою. Агенти «Грошей» зустрічаються з ним біля Олімпійського стадіону, у місці, яке на початку дев’яностих збирало під своїм дахом впливових кримінальних авторитетів, бізнесменів та політиків.

«Саме на цьому місці знаходилась громадська вбиральня, в яку ходили всі відвідувачі стадіону... В цій будівлі, на першому й другому поверхах, розміщувались столи рулетки, блек-джек, карибський покер, бакара. Це було популярне місце в місті», - розповідає Семен Юфа.

Скільки людей могло сюди приходити? Власник першого в Україні казино запевняє, що, максимум, до 80-ти. А за добу – до 300.

Сьогодні замість гральних столів тут багатоповерхові ліжка. Колишня територія розкоші та азарту перетворилася на капсульний готель для молоді…

Сам Семен Юфа в казино не грає. Адже не любить програвати: «Я можу піти з друзями, програти 100 доларів, чи 200. Але не більше. Ніколи. І, коли я йду, я готовий їх програти. Тому що я розумію, що виграти їх – це випадковість».

При цьому розповідає, що в Києві в останнє в казино грав давно. Але водив друзів навіть тоді, коли гральні заклади вже були у підпіллі.

Дійсно, в очікуванні легалізації, багато закладів «залягли на дно». Потрапити у підпільне казино можна лише за особистим запрошенням і попередньою домовленістю, під особисту відповідальність людини, яка вас привела. В Києві пограти в рулетку ніби не можна. Але якщо, ну, дуже хочеться?

Агент «Грошей» познайомилася з колишнім працівником грального бізнесу і, за кілька тижнів перемовин, вмовила свого інсайдера допомогти потрапити у підпільне казино. Тож…

Місто засинає. Прокидається мафія. Ви їх не бачите, але це не значить, що їх не існує. Десятки прихованих казино відчиняються для відвідувачів по всій Україні. І агент «Грошей» спробувала потрапити в один із таких таємних закладів.

23:30, центр Києва. Ми під’їжджаємо до, здавалося б, звичайної офісної будівлі. Жодних вивісок «Казино» або «Лотерея». Лише чорні броньовані двері і напис «Ремонт». За ними – територія, поділена на декілька залів. У кожному блек-джек, рулетка і вправні круп’є.

Аби засвідчити свою платоспроможність, треба одразу поміняти на фішки тисячу чи більше доларів. Всі розрахунки і ставки тут виключно в валюті.

У вбиральні – багато одноразових зубних щіток та станків для гоління. Спеціально для тих клієнтів, хто не лишає казино по кілька діб. В деяких закладах навіть дають чисті сорочки.

Вікон немає для того, аби гравець не відчував плин часу. Зате всюди є камери спостереження. На новачка, агента «Грошей», відразу звертають увагу і буквально слідкують за кожним кроком.

Мінімальна ставка - 100 доларів. Агент «Грошей» починає грати і їй (як новачку?) щастить! Поставивши один жетон, вдалося виграти тридцять п’ять! Круто!

Клієнтів близько 10-15-ти чоловік. Вочевидь, казино саме «для своїх». З розмов присутніх зрозуміло, що обслуговуючий персонал - це співробітники казино «Авалон» та «Тайм-аут», які після закриття цих закладів, тепер працюють тут.

Можливо, хтось із присутніх круп’є працював ще у Семена Юфи? Адже бізнесмен мав дев’ять казино. Кількість заможних клієнтів, які бажали розважитись «по-багатому», росла з кожним днем. А з бажаючими ріс і прибуток. «Бували дні, коли казино заробляло більше мільйона доларів. Бували дні, коли ми заробляли 10-15 тисяч доларів. Але, в основному, це завжди був прибуток», - розповідає Семен Юфа.

Не дивно, що шматок цих шалених мільйонів хотіли відкусити всі: від правоохоронців до злодіїв у законі.

«Легалізації» грального бізнесу для нормальної роботи було мало, розповідає колишній мільйонер. І доводилося домовлятися. Спочатку з криміналітетом, колишніми спортсменами, які могли допомогти розрулити будь-яку ситуацію. Але з часом ставки росли. І, крім представників кримінального світу, свою «долю» азартних грошей захотіли отримувати й правоохоронці. Жадібність і жорстокість останніх не знала меж. «Простіше було закрити бізнес, ніж виплачувати те, що вимагали», - говорить Семен Юфа.

За його словами, іноді доводилось платити більше, ніж 100 тис доларів, щоб «відчепилися». А інакше на казино чекали облави…

«Коли відбувалися різного роду рейди, якісь спецоперації, було не дуже приємно лежати на підлозі, вибачте, «мордою»», - розповідає голова ГО з підтримки легалізації грального бізнесу в Україні Олена Мочалова.

У минулому вона шість років працювала букмекером і касиром у казино, куди з «облавами» й навідувалися правоохоронці. А сьогодні сама їздить на такі спецоперації, тільки вже по нелегальних і заборонених законом казино. Сміється: «Я не в долі, але я в темі».

За її словами, нелегальні казино є і у Львові, і у Харкові та Одесі. Їх кількість порахувати важко. Приблизно, по 2-5 казино на місто. Але найбільша концентрація - у столиці. В Києві та Київській області близько 30 казино. З них 10 – це повноцінні казино сегменту люкс. 20 – це гральні автомати, класичні «однорукі бандити».

Разом з Оленою «Гроші» підраховують, скільки вони платять за свою безпеку і за байдужість до них правоохоронців. «Кожна позиція, гральні автомати від 20 штук – 15 тис доларів. Це правоохоронцям. Рулетка – від 15 тис доларів. Покерні столи і столи блек-джеку від 15 тис доларів… Маємо, як мінімум, цифру у 45 тис доларів. Розцінки по залах гральних автоматів -15 тис доларів на місяць, тому що у них лише одна техніка», - розповідає голова ГО з підтримки легалізації грального бізнесу в Україні

Таким чином, лише за місяць з усіх казино і залів отримуємо просто божевільні суми: 11 мільйонів гривень та 7,5 мільйонів гривень! А скільки ж за рік?

«135 млн гривень на рік, десь так. Це тільки з 10 повноцінних казино, тільки з Києва та області. Ви собі уявляєте цю цифру? 20 автоматів гральних залів, які приносять 90 млн грн на рік. Це ті кошти, які держава наша не бачила, не бачить і бачити не буде», - вважає Олена Мочалова.

В чиї кишені йдуть ці незаконні кошти? Хто сьогодні володіє казино? Ті ж самі люди, які володіли ними і раніше. Принаймні, так стверджують наші інсайдери. Колишні злодії в законі і бізнесмени, які вже мали і техніку, і гральні столи, і персонал… Змінюються лише ті, кому їм доводиться платити хабарі.

«Гроші» отримали ексклюзивну інформацію про те, де саме в Києві сьогодні є казино. Це торгівельний Центр Олімпійський, на п’ятому поверсі якого, за словами Олени Мочалової, місяць-півтора тому були обшуки, а сьогодні знову продовжують робити ставки «без єдиної проблеми». Іще одне підпільне казино є на вулиці Героїв Дніпра. І на вулиці Прорізній. І, звичайно ж, казино на вулиці Жилянській, в якому свою фортуну випробовувала агент «Грошей».

До речі, удача посміхалася їй не довго. В надії відіграти хоча б частину вже програних грошей, агент робила ставку за ставкою, але фішок в її руках меншало і меншало. Остання ставка і… агент програє, а виграє – казино. Закінчилися гроші, а, значить, закінчилася гра. Приблизно за годину «Гроші» програли 2 тисячі доларів!

Програвати по декілька тисяч доларів за ніч було звичною річчю для Євгена, який зараз лікується від залежності. Йому тридцять років. Він міг би стати успішним юристом, завести родину, дітей. Здавалося б, звичайні речі, про які так мріє Євген, досі залишаються для нього лише мріями…

«Я втратив дуже багато. Головне – сльози моїх батьків. Свою дружину, яку я реально любив… Міг піти і поставити тисячу-дві доларів. Це було нормально. Міг грати по 5-6 годин безперервно», - розповідає він.

Таких як Євген називають лудоманами. Людьми, залежними від азартних ігор: свідомість затьмарюється, ігроман втрачає контроль і не може припинити гру, як після великого виграшу, так і після постійних програшів. Вони отримують кайф не тільки від виграшу, а просто від самого процесу викиду адреналіну.

Залежність Євгена від казино розпочалася із залежності наркотичної. І він вважає, що ці залежності в його випадку взаємопов’язані. Мовляв, одна – причина іншої.

«Спочатку ви покурили один раз. Потім покурили щодня. Потім почали нюхати, потім – колотися. А потім ви говорите, що для мене «трава» була як цукор до чаю. Те саме з ігровими автоматами. Може, навіть, сильніше. Тому що воно дає відчуття влади, мовляв, ось, знову я переміг!», - розповідає Євген.

Ба більше, за його словами, «люди грають в казино під наркотиками і під алкоголем».

Вже рік хлопець «чистий». Та й з безсонними ночами у казино, розповідає, теж зав’язав. У цьому йому допомагають фізичні вправи, сеанси психотерапії і підтримка товаришів із аналогічними проблемами, яких Євген знайшов у реабілітаційному центрі.

Експерти впевнені, що про людей, які мають гральну залежність, має піклуватися держава. І це чітко має бути прописано у законі про легалізацію грального бізнесу. «В Україні забули, як виглядає гральний заклад, наскільки він повинен бути врегульований, наскільки важко туди потрапити, потрібно мати карту, на якій повинно бути скільки ви поставили, скільки ви зняли. Потрібно контролювати. І це повинні контролювати гральні заклади, ці моменти лудоманії», - вважає Олена Мочалова.

Ба більше, існує потреба створити реєстри хворих на лудоманію. І, якщо така людина захоче пограти, її просто не впустять всередину.

«Родичі лудомана, які розуміють, що він грає, програє кошти, повинні мати місце, куди зможуть прийти, про це заявити», - додає Агія Загребельська.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що азартні ігри буде легалізовано. Втім, поки що відповідний законопроект ще не потрапив до Верховної Ради. Але експерти вже бачили документ і готові його проаналізувати. Чи допоможе легалізація поповнити державний бюджет на мільйони гривень? Або ж, навпаки, легалізує лотерейних мутантів і їх «чорні каси»?

Ось що обіцяє влада: Приблизна кількість ліцензій – 20 штук для казино і розміщення у 5-ти зіркових готелях, 160 штук для автоматів та 10 штук ліцензій для букмекерів та онлайн-казино. Даватимуть ліцензії на 5 років, на аукціонній основі. Хто більше заплатить – тому і «карти в руки».

«Якщо брати гральні автомати, то це стартовий торг лоту від 300 тисяч доларів за 250 автоматів. Ми порахували, якщо брати зали гральних автоматів по тих цифрах, які зараз дають за ліцензію, то протягом трьох років вони будуть працювати в мінус 28 тисяч 500 грн», - розповідає Олена Мочалова.

Тому, за її словами, занадто завищені ціни на ліцензії можуть призвести до тіньового ринку знову.

«Азартні бізнесмени» роками працювали нелегально, а тепер їм треба буде не тільки заплатити величезні кошти за ліцензію, а ще й пояснити, де вони їх взяли. Ліцензія на торгах, щороку ліцензія, на кожен автомат ліцензія, плюс місцева ліцензія, ліцензія на програмне забезпечення. Ті, хто не зможе собі дозволити поставити лотереї/казино легально, і ті, хто просто не захоче на це витрачатись, намагатимуться робити це по-іншому - за хабарі.

Чи заграють ділки за такими правилами?

«Їм доведеться відкрити ще один заклад, який не матиме документів, і порєшать», - вважає експерт.

Аби недоброчесним ділкам не вдавалося «порєшать», має бути чіткий контроль з боку держави. А хто ж контролюватиме? Новостворений спеціальний державний орган – регулятор. За який відповідатиме кабінет міністрів. Але і тут не все гладко… Адже, фактично, вся влада буде зосереджена саме в його руках, руках його керівника: перевірки азартного бізнесу, фінансові потоки, призначення співробітників… Це великий ризик.

До речі, що, по факту, отримає держава? Чи потраплять у бюджет обіцяні мільйони? Чи буде в Україні свій Лас-Вегас?

«Є дві різні моделі. Одна модель, коли дозволяється існування грального бізнесу на території всієї країни. І друга модель, коли створюються в державі, в країні, спеціальні гральні зони. У нас планується перша модель. Не українського Лас-Вегаса, а як раз коли у всіх містах можна буде грати», - пояснює Агія Загребельська.

Наприклад, пограти в казино можна буде в п’ятизіркових готелях Києва, Одеси, Харкова, Дніпра та Львова. Всі лотереї будуть виключно державними. І оператор буде тільки один. Це ще одна прогалина в законі, вважають експерти.

«До лотереї найменш суворе регулювання. І, відповідно, якщо гральні автомати будуть ховатися під лотерею, вони будуть потрапляти під найменш суворе регулювання і дозволятимуть поширюватись лудоманії», - говорить Загребельська.

Також має бути чітко прописано, що саме вважатиметься лотереєю, а що ні, аби під виглядом «миттєвих лотерей» знову не ховалися «лотерейні мутанти».

Ще одна проблема - у законопроекті, чомусь, прописані, ну, надто особливі правила для онлайн-казино і букмекерів. Тобто ми ризикуємо отримати замість лотомутантів інтернет-клуби. Адже перші просто можуть поміняти вивіску. А вплинути на цей процес буде неможливо, застерігають експерти.

Що ж отримаємо ми з вами? Чи зірве український бюджет джек-пот? Крім коштів за ліцензію і сертифікати гральний бізнес буде сплачувати податки. Куди підуть гроші – на медицину, спорт, культуру - вирішуватиме… держава. «Податки взагалі невідомо, які будуть. Я чула цифру 19,5%. 18% податку на прибуток і 1,5% воєнного збору», - розповідає Олена Мочалова.

Саме за всі ці відсотки й розцінки, які в абсолютних цифрах вимірюватимуться мільярдами, й точиться боротьба. Боротьба запекла – судячи з того, що фінальний текст законопроекту й досі не показали загалу.

Чому він такий утаємничений? Громадськість його не бачила, Верховна Рада теж…

«Законопроект фактично пишеться тими, хто планує заробляти на цьому кошти, тими, хто вже нелегально на цьому кошти заробляє. І тими чиновниками, які не займалися гральним бізнесом, вивченням грального бізнесу, дослідженням грального бізнесу, які на ньому взагалі не розуміються», - вважає Агія Загребельська.

Але це можна змінити. Трохи часу іще є.

Анна Чайка, Олександр Соколов, Тетяна Стежар