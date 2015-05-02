В Одесі акції пам'яті загиблих 2 травня завершилися без порушень

Як повідомив УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, в даний час обидва траурних заходи – на Соборній площі та на Куликовому полі – завершені. За словами Володимира Шаблієнка, учасники акції на Соборній площі, де вшанували пам'ять застрелених патріотів України, розійшлися. На Куликовому полі поки залишаються близько 20 осіб.

Читайте такожВ Одесі під час мітингу на Куликовому полі сталася сутичка«Правоохоронці продовжують виконувати обов'язки по охороні порядку в посиленому режимі. Меморіальні заходи пройшли спокійно. Були незначні суперечки, сутички... Офіційно правопорушень під час акцій не зареєстровано», - сказав Володимир Шаблієнко.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі – офіційний День жалоби за загиблими під час масових заворушеннях 2 травня 2014 року. У місті приспущені державні прапори, на них – чорні стрічки. На Куликовому полі під час мітингу-панахиди вшанували пам'ять загиблим в Будинку профспілок, на Соборній площі – застрелених в центрі міста.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення між проросійськими і проукраїнськими активістами. Відразу в центрі міста загинуло кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Всього 2 травня постраждало понад 200 осіб, загинуло 48 осіб.