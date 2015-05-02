Одесити збираються на траурний мітинг біля Будинку профспілок, навколо - сотні силовиків (фото)

За порядком на вулицях стежать сотні силовиків, а на Куликовому полі встановили металодетектори, повідомляє DT.UA з посиланням на місцеві ЗМІ.

Правоохоронці встановили за п'ять рамок металодетекторів, через які здійснюється пропуск людей. Відвідувачів просять показати вміст сумок і пред'явити документи, що засвідчують особу. Також ведеться відеозапис.

Початок мітингу заплановано на 14:00, але вже з самого ранку на Куликове поле почали приходити люди з квітами.

Читайте такожВ Одесі до річниці трагедії в Будинку профспілок встановили КПП і металодетектори (фото)

Рівно рік тому, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинуло 48 осіб і більше 200 було поранено. Більшість жертв трагедії загинули в Будинку профспілок. Слідство МВС встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Через кілька днів правоохоронці затримали головних фігурантів екстремістських організацій, а також кілька співробітників міліції. Екс-начальник ГУ МВС України в Одеській області Дмитро Фучеджі був оголошений в розшук. Він перетнув кордон України і сховався від слідства в Придністров'ї.