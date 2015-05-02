В Одесі учасники мітингу перешкоджали роботі журналістів

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків проросійськи налаштованих людей проявили агресію, побачивши знімальну групу з логотипом телеканалу «1+1». Учасники акції почали ображати журналістів, дорікаючи в проукраїнської орієнтації, витісняли з площі. Також була зроблена спроба зіпсувати обладнання телеканалу. Як повідомили УНІАН журналісти телеканалу, міліціонери, які забезпечують правопорядок на Куликовому полі, оперативно відреагували, захистивши співробітників ЗМІ від агресивних громадян.

Читайте такожВ Одесі під час мітингу на Куликовому полі сталася сутичкаКрім того, деякі учасники панахиди провокували і ображали представників інших ЗМІ, наприклад, «1-го міського телеканалу» (Одеса), які з самого спочатку займають патріотичну позицію.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі проходить мітинг-панахида за загиблими на Куликовому полі. Ті, хто прийшов, кладуть квіти під огорожею біля будівлі Будинку профспілок, на яку накинули чорну тканину. На останній - фотографії загиблих у Будинку профспілок.