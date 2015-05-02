На Соборній площі в Одесі зібралися більше тисячі жителів міста

Як передає кореспондент УНІАН, понад 1 тис. осіб зібралися на Соборній площі, на якій рік тому в цей же час зібралися футбольні фанати на ходу за єдину Україну. Люди прийшли з квітами, лампадами, прапорами України. Перед початком акції за упокій загиблих священики провели панахиду. Потім ті, хто прийшов, вшанували хвилиною мовчання загиблих, ставши на коліна.

Перед присутніми виступають всі бажаючі, серед яких - депутат Одеської міської ради Олександр Остапенко, депутат Верховної Ради Андрій Леус, громадські діячі та активісти. Вони згадують загиблих, називаючи їх героями, які рятували місто від сепаратистів. Періодично люди скандують «Слава Україні! Героям – слава!». В центрі міста члени громадської комісії «Група 2 травня», яка розслідує причини трагедії, розвісили листівки з прізвищами загиблих і зазначенням місць їх загибелі.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня 2014 року в Одесі сталися сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами. Спочатку в центрі міста загинуло кілька людей. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, у табір проросійськи налаштованих громадян. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому перебувало багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули громадяни. Загалом 2 травня постраждало понад 200 людей, загинуло 48 осіб.