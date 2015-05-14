"Гумконвой" РФ привіз бойовикам автозапчастини та шини для всюдиходів – ДПСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

За його словами, дві колони в кількості 101 автомобіля зайшли на територію України з 6.54 до 8.05 через російські пункти пропуску "Донецьк" і "Мамаєв Курган".

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За словами Слободяна, як і раніше, українська міжвідомча робоча група не могла здійснити належне оформлення вантажу, а, отже, лише здійснювала візуальне спостереження.

"Особливістю цього конвою є те, що частина вантажу - не гуманітарного характеру, зокрема, в чотирьох вантажівках перевозилися автозапчастини, у трьох - шини для транспорту підвищеної прохідності. Наявність зброї або боєприпасів не спостерігалася", - сказав Слободян.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вранці колона з понад 100 автомобілів вторглася в Україну з Росії через неконтрольовану ділянку кордону.

Як повідомляв УНІАН, в МНС РФ заявляли, що ця колона доставляє в Донецьку і Луганську області 26-й "гуманітарний" вантаж, у складі якого продукти харчування, предмети першої необхідності, будматеріали, а також "навчальна література для донбаських школярів і студентів".

Нагадаємо, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Президент України Петро Порошенко в кінці січня назвав такі "конвої" "квазідопомогою". На його думку, вантажі, які "незаконно переправляє на Донбас агресор", складаються "з пального для танків і зброї для терористів".

Україна відзначає, що Росія ввезенням таких "гуманітарних конвоїв" з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.