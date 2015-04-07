МЗС вимагає від Росії не займатися контрабандою під виглядом доставки "гуманітарки"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС Євген Перебийніс.

“МЗС України здійснила дипломатичний демарш з вимогою до російської сторони припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої “гуманітарної допомоги”. Вкотре наполегливо рекомендовано російській стороні направляти належним чином оформлені гуманітарні вантажі через контрольовані компетентними органами України пункту пропуску”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, 2 квітня з території Росії вкотре незаконно переміщено через державний кордон України вантажні автомобілі під приводом доставки того, що було заявлено російською стороною як “гуманітарний”, а по суті - контрабандний вантаж.

Українська сторона не надала на це офіційної згоди з огляду на порушення законодавства України, усталеної міжнародної практики, а також умов і модальностей, раніше узгоджених між представниками України, Росії та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

“Російською стороною вкотре повністю проігнорована необхідність взаємодії з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста у питаннях доставки гуманітарної допомоги з Російської Федерації. Перевезено без повідомлення значні обсяги вантажів небезпечного та негуманітарного характеру - гербіцидів та піноутворюючих матеріалів”, - додав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому невідомо, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

2 квітня кордон перетнув 23-й «гумконвой» з 120 автомобілів. Основну масу вантажу нібито становили необхідні для весняної посівної кампанії насіння, засоби захисту рослин, а також продукти харчування, предмети першої необхідності, медикаменти та будівельні матеріали.

6 квітня очільник МНС РФ Володимир Пучков заявив про відправку 16 квітня чергового «гуманітарного конвою» на окупований Донбас.