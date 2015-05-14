На Донбас прибув 26-й "гумконвой" РФ з продуктами, підручниками та будматеріалами - МНС Росії

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на Національний центр управління у кризових ситуаціях МНС РФ.

"Вантажні автомобілі привезли в Луганськ і Донецьк продукти харчування, у тому числі рибні і молочні консерви, борошно, рис та крупи, а також предмети першої необхідності, будівельні матеріали, навчальну літературу для донбаських школярів та студентів", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується, що всього в четвер на Донбас "гумконвой" доставив понад 1,1 тисячі тонн гуманітарної допомоги.

На складах Донецька і Луганська почали розвантаження машин.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

В РНБО заявляють, що всі російські "гумконвої" є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Президент України Петро Порошенко в кінці січня назвав такі "конвої" "квазідопомогою". На його думку, вантажі, які "незаконно переправляє на Донбас агресор", складаються "з пального для танків і зброї для терористів".

Україна відзначає, що Росія ввезенням таких "гуманітарних конвоїв" з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.



