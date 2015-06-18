Замкомбата "Торнадо" віддав бойовий наказ на збройний опір - Матіос

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє 112.ua.

За його словами, виконуючий обов'язки командира Микола Цукур віддав бойовий наказ на збройний опір.

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"Для того, щоб уникнути масових (в якихось випадках силових дій) або роззброєння цього силового підрозділу, який розформовано міністром внутрішніх справ, було запущено безпілотник спецпідрозділу МВС. Він був обстріляний з бази роти, буквально годину тому", - зазначив Матіос.

Він також повідомив, що знаходиться в Сєвєродонецьку, де здійснюються необхідні заходи для здійснення обшуку за рішенням суду бази роти "Торнадо".

Як повідомляв УНІАН, вісім бійців роти "Торнадо" заарештовані за скоєння низки тяжких злочинів, двоє із них незабаром відпустили.

За даними Генеральної прокуратури України, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" ГУ МВС України у Луганській області у період з січня до середини березня 2015 року з метою вчинення тяжких злочинів на території дислокації батальйону у Привіллі Луганської області, у тому числі незаконного позбавлення волі та викрадення місцевих жителів та їхнього катування, створив злочинну організацію з підлеглих. Учасники злочинної групи у підвалі утримували місцевих жителів та катували їх.

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17 червня у Сєверодонецьку, Дніпропетровську, Львові та Києві слідчі Головної військової прокуратури на підставі відповідних рішень суду затримали вісьмох учасників злочинної групи, в тому числі організатора. Того ж дня за результатами розгляду клопотань Генпрокуратури суд усім підозрюваним обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При цьому особовий склад роти "Торнадо" відмовився виконувати вимоги слідчих під погрозою застосування зброї не дав можливості провести обшуки за місцем розташування роти.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 3 т. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.