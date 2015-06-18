Двох із восьми бійців "Торнадо" відпустили – замкомбата роти

Про це сказав заступник комбата "Торнадо" Микола Цукур, повідомляє 112.ua.

"На сьогоднішній день у нас відпущено 2 бійця. Зі слідами тортур, з слідами фізичних каліцтв, також викрадені особисті речі, цінності. Це все відбувалося в будівлі луганської міліції", - сказав він.

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За словами Цукура, бійці не чинили опору, так як він особистим наказом направив 5 членів "Торнадо" для дачі свідчень у кримінальній справі.

"Замість того, щоб слідчий їх вислухав, їх розвели по кабінетах і почали їх бити", - стверджує він.

Цукур заявляє, що все відбувалося в будівлі міліції Луганської області.

Як повідомляв УНІАН, вісім бійців роти патрульної служби міліції особливого призначення "Торнадо" заарештовані за скоєння низки тяжких злочинів.