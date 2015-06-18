Бійці "Торнадо" відмовляються роззброюватися та погрожують стріляниною - Матіос

Про це повідомив головний військовий прокурор, заступник генпрокурора Анатолій Матіос, передає "Українська правда".

Він нагадав, що голова МВС підписав наказ про розформування роти "Торнадо", відрядив до Северодонецька заступника міністра, керівників департаменту внутрішньої безпеки і громадської безпеки, а також представника Нацгвардії "для забезпечення беззаперечного роззброєння цих осіб".

"Ті 170 осіб, яких зараз 100 офіційно оформлені в міліції і близько 70 осіб – це невідомі люди, озброєні і перебувають на території бази", - зазначив він.

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Крім того, Матіос повідомив, що там величезна кількість зброї, а також бойових припасів.

"Вночі після вчорашньої відмови пустити слідчо-оперативну групу, працівниками міліції роти "Торнадо", якими керує Микола Цукур, встановлені бойові точки, автоматичні гранатомети у певних місцях, фактично заблоковано підхід до цієї бази. Заміновані транспортні засоби, і у випадку рішучих дій або наближення слідчо-оперативної групи до бази вони сказали, що будуть стріляти", - повідомив головний військовий прокурор.

Також він висловив сподівання, що міністр внутрішніх справ зможе домогтися роззброєння роти "Торнадо", яка вийшла з підпорядкування і не виконує накази.

Він додав, що в разі відмови працівники органів внутрішніх справ у випадку збройного опору будуть вимушені застосувати зброю.

При цьому Матіос наголосив, що значна кількість працівників міліції роти "Торнадо" є колишніми засудженими.

"Командир цієї роти Торнадо Онищенко раніше був засуджений за насильницькі злочини, в тому числі замах на зґвалтування і хуліганство, грабежі. П’ять разів особа здійснювала правопорушення", - стверджує головний військовий прокурор.

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На уточнювальне питання, яким чином вони тоді потрапили до структури МВС, він відповів: "Я думаю, це стане предметом дослідження в кримінальному провадженні".

Крім того, Матіос наголосив, що затримання представників "Торнадо" жодним чином не пов'язане із їхньою боротьбою із контрабандою.

"Перше, контрабанди немає. Друге, наголошую, всі випадки їхнього зупинення потягів відбулися в кінці травня і на початку червня. Кримінальні провадження по злочинах, які вони вчинили, відбулися ще в березні. Це зовсім непов’язані речі", - наголосив він.

Він нагадав, що кримінальне провадження щодо "Торнадо" було зареєстроване у березні 2015 року за 255 статтею КК – створення злочинної організації, "яку створив і втягнув у злочинну діяльність на вчинення тяжких злочинів командир цієї роти лейтенант Онищенко".

"Задокументовані свідчення потерпілих, свідків, у тому числі ті, які вони підтвердили у суді про те, що бійці під керівництвом Онищенка вчиняли тяжкі і особливо тяжкі злочини – перевищення службових повноважень, катування, замах на вбивство, незаконне позбавлення волі, вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо одного з потерпілих чоловічої статі у присутності значної кількості бійців роти "Торнадо", - сказав він.

"Вони це все знімали на відео, всі брали участь у цьому збоченому сексуальному акті щодо потерпілого. Потерпілий перебуває під охороною, дав свідчення. Є свідки, проведені експертизи, які підтвердили наявність тілесних ушкоджень внаслідок цих злочинних дій", - додав Матіос.

"Крім того, за період з березня і квітня незаконно було позбавлено волі більше 10 осіб", - зазначив він і додав, що у середу звернувся до міністра внутрішніх справ з клопотанням і вимогою забезпечити беззаперечне роззброєння батальйону, оскільки обшук на базі роти "Торнадо" не зміг відбутися, бо в.о. командира роти Микола Цукур віддав команду застосування зброю до слідчо-оперативної групи.