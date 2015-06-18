Суд заарештував 7 бійців і командира спецроти "Торнадо" - Аваков

Суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту для восьми представників спецроти «Торнадо».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У Луганській області пройшла операція Управління внутрішньої безпеки МВС разом з військовою прокуратурою і здійснено арешти 8 осіб, з них семеро - співробітники підрозділу роти патрульної служби «Торнадо», які були затримані і обвинувачуються в тому числі в незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, вбивстві та ряді інших тяжких злочинів, на чолі з командиром роти Русланом Оніщенком», - сказав міністр.

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За словами Авакова, всім вісьмом затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту без внесення застави, ведуться слідчі дії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".