Швеція виділила "Фонду оборони країни" кошти на придбання хірургічного обладнання

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Швеція в Україні Андреас фон Бекерат під час зустрічі з керівництвом «Фонду оборони країни».

«Хочу запевнити пана посла, що вся допомога, надана урядом Швеції, дійде саме до тих людей, для яких вона призначена, — постраждалих під час військового конфлікту на Сході України», — повідомив член наглядової ради «Фонду оборони країни» Геннадій Корбан.

Як зазначив голова правління «Фонду» Павло Хазан, підписання угоди між українською благодійною організацією, яку він очолює, та Міністерством закордонних справ Швеції про надання допомоги постраждалим в ході АТО — частина спільного проекту «Фонду оборони країни» і опікового центру Дніпропетровської міської лікарні № 2 з оснащення цього лікувального закладу сучасним медичним обладнанням.

Зі свого боку, Андреас фон Бекерат, зазначив, що від самого початку військового конфлікту в Донбасі Швеція є одним з найбільших прихильників України. «І цей спільний із «Фондом оборони країни» проект дає нам можливість ще раз висловити свою солідарність з народом України», — наголосив посол. Андреас фон Бекерат також висловив своє захоплення українським волонтерським рухом, який сьогодні є прикладом активної громадянської позиції для всіє Європи, і підкреслив, що «Фонд оборони країни» став своєрідним символом цього руху.

У відповідь Павло Хазан подякував уряду Швеції за допомогу і висловив сподівання, що ця країна і надалі буде підтримувати українців у їх боротьбі не лише із зовнішнім ворогом, а за перемогу демократичних цінностей в усій Європі.

Після зустрічі з керівництвом «Фонду оборони країни» посол Швеції відвідав опіковий центр Дніпропетровської міської лікарні № 2, де поспілкувався з лікарями і пораненими бійцями. Завідувач центру Сергій Слесаренко розповів пану Андреасу фон Бекерату, що виділені урядом Швеції 2 650 000 грн підуть на придбання мікрохірургічного обладнання, призначеного для лікування бійців як з опіковими пораненнями, так і з глибокими ушкодженнями м’язів та шкіри внаслідок осколкових та кульових поранень. Сергій Слесаренко також зазначив, що «Фондом оборони країни» вже було встановлено медичний тепловізор, сучасний операційний стіл, аероінсоляційний комплекс для лікування опікових ран, ендоскопічний освітлювач, фібробронхоскоп та інше обладнання, за допомогою якого за період проведення АТО вже було проліковано понад 200 українських військових.