Цього року кінофестиваль "Відкрита Ніч" триватиме два дні і транслюватиметься на десятках майданчиків

Про під час прес-конференції в УНІАН повідомив засновник фестивалю, відомий український режисер Михайло Іллєнко.

Він зауважив, що фестиваль цього року буде в ширшому форматі, зокрема, відбудеться пітчинг ідей та програма французьких і польських короткометражок.

Крім того, наголосив Іллєнко, значно збільшилася кількість майданчиків, на яких одночасно і синхронного з майданчиком у Києві відбуватиметься фестиваль. Так, паралельно з Києвом до перегляду конкурсної програми долучаться ще понад 50 українських міст, а також Європа (зокрема, Париж, Брюссель, Варшава, Краків, Кишинів, Лондон, Дублін, Берлін) та Канада.

Також 5-7 майданчиків передбачається розмістити і у зоні АТО.

До конкурсу, зазначив Іллєнко, було надано 250 фільмів, а в програмі буде 42. Вхід на фестиваль буде вільний.

Читайте такожВ Одесі покажуть 110 відреставрованих фільмів "батьків кіно" братів Люм'єр«Буде конкурсна частина і позаконкурсна. Найширше цього року – ігровий фільм. Ігрових фільмів у нас буде в конкурсній лише програмі 10», - сказав він і додав, що у програмі також 5 неігрових фільмів, а анімації цього року буде менше – 5 фільмів.

Іллєнко також зазначив, що на всіх майданчиках, окрім офіційного журі, буде працювати журі на приз глядацьких симпатій.

Серед журі він, зокрема, назвав акторку Ірму Вітовську, письменників і видавців братів Капранових та генерального директора «1+1 медіа» Олександра Ткаченка.

Режисер відзначив, що цього року, завдяки участі у проекті «1+1», відбуватимуться прямі включення між майданчиками.

Як зазначив Ткаченко, під час «Відкритої ночі» проводиться пітчинг ідей, нових проектів, телесеріалів. «В рамках «Відкритої ночі» цей пітчинг ідей підіб’є свої підсумки», - сказав він.

Ткаченко додав, що на конкурс було подано понад 800 заявок, 595 з яких були опубліковані на сайті. Наразі обрано півфіналістів, а сімка фіналістів буде оголошена під час фестивалю 27 червня о 12.00 на Арт-Причалі.

«Той, хто буде визначний переможцем, отримає можливість свій проект фізично реалізувати завдяки «1+1», завдяки нашій підтримці. Ми б хотіли в такий спосіб заохочувати таланти, в яких ми, в першу чергу, маємо велику потребу для того, щоб українська індустрія серіалів і кіно розвивалася», - сказав він.

Водночас, генеральний директор компанії «Вавилон», голова меценатської ради фестивалю Андрій Різоль зазначив, що головний майданчик фестивалю знаходиться у Києві – це Арт-Причал. «У нас значно покращилися умови перебування на майданчику глядача – у нас більше сидячих місць, два екрани, відкритий майданчик, перегляд галереї», - сказав він і додав, що поліпшилася також якість проекції та звуку під час показів.