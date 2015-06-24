В УПЦ МП наголосили на важливості зменшення рівня агресії в українському суспільстві

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, звернення оприлюднено до 1000-ліття преставлення святого рівноапостольного князя Володимира.

«Щоденно в усіх храмах Української Православної Церкви підноситься молитва за мир в Україні. Проповідь єпископів та духовенства нашої Церкви сьогодні спрямована на зменшення рівня агресії в українському суспільстві. Лише подолавши в собі ненависть та нетерпимість, ми можемо йти до встановлення миру в Україні», – йдеться у зверненні.

Водночас Священний Синод наголосив, що Українська Православна Церква виступає за державну незалежність і територіальну цілісність України.

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«Рішуче наголошуємо, що Українська Православна Церква виступає за державну незалежність і територіальну цілісність України. Наша Церква об’єднує усю Україну. Вона є Церквою українського народу. Її вірні живуть на Заході та Сході, на Півдні та на Півночі України. До її складу входять люди різних національностей та різних політичних переконань. Але усі ми єдині у Христі. Саме такою єдиною у різноманітті має бути і наша Батьківщина – Україна».

Разом з тим Священний Синод УПЦ відкинув звинувачення Церкви у непатріотизмі.

«Від часів святого князя Володимира і до нині наша Церква завжди поділяла зі своїм народом його радість і страждання. Всі спроби голослівно звинуватити Українську Православну Церкву в непатріотизмі є проявом популізму. Замість того, щоб у цей складний час усім нам об’єднатися заради досягнення спільної мети – добробуту і стабільності Держави, нас намагаються розсварити зсередини, тим самим порушуючи мир і спокій в Україні», - наголошується у зверненні до українського народу.