Правоохоронці розслідуватимуть обстріл харківських маршруток як хуліганство

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Харківській області.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень)", - повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВСУ в Харківській області.

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Зараз правоохоронці проводять усі необхідні першочергові заходи з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 червня, в Харкові невідомий обстріляв із травматичної маршрутку на вулиці Чкалова та проспекті Героїв Праці. Згодом у СБУ повідомили про обстріл третьої маршрутки, однак в міліції інформацію не підтвердили. За попередніми даними, від розбитого скла двоє пасажирів однієї з маршруток отримали синці та подряпини. Постраждалим надано медичну допомогу, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.