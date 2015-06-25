У Харкові обстріляли третю маршрутку - джерело

Про це кореспондентові УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, зловмисник, який пересувається містом на автомобілі Lexus, за попередніми даними, використовує травматичну зброю. Мотиви його вчинків невідомі. Внаслідок третього обстрілу ніхто не постраждав.

Читайте такожХарківські правоохоронці повідомляють про обстріл ще однієї маршрутки (фото)Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Харкові невідомий обстріляв із травматичної зброї маршрутку на вулиці Чкалова та проспекті Героїв Праці. За попередніми даними, від розбитого скла двоє пасажирів однієї з маршруток отримали синці та подряпини. Постраждалим надано медичну допомогу, їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.